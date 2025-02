Reconhecimento provisório foi concedido após uma avaliação detalhada da World Boxing - (Foto: Divulgação)

Reconhecimento provisório foi concedido após uma avaliação detalhada da World Boxing(Foto: Divulgação)

Publicado 26/02/2025 08:15 | Atualizado 26/02/2025 13:31

Em uma decisão que pode marcar um novo capítulo para o boxe no cenário olímpico, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu, nesta quarta-feira (26), reconhecimento provisório à World Boxing (WB) como a Federação Internacional (IF) responsável por governar o esporte em nível mundial dentro do Movimento Olímpico. A medida foi aprovada durante uma reunião remota do Conselho Executivo do COI e representa um avanço significativo para a entidade, que busca consolidar o boxe como parte integrante dos Jogos Olímpicos.



O reconhecimento provisório foi concedido após uma avaliação detalhada da World Boxing, que atendeu a uma série de critérios esportivos e de governança estabelecidos pelo COI. Entre os pontos destacados estão a composição da WB, que conta com 78 Federações Nacionais de todos os continentes e quatro confederações continentais já estabelecidas. Além disso, a entidade demonstrou que 62% dos boxeadores e 58% dos medalhistas de boxe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão filiados a federações membros da World Boxing.



A WB também adotou processos de integridade esportiva implementados durante Paris 2024, incluindo supervisão independente, e obteve a adesão à AIMS (Alliance of Independent Recognised Members of Sport), organização que reúne federações internacionais reconhecidas. No âmbito da governança, a World Boxing implementou políticas robustas, como um Código de Ética, Política de Conflito de Interesses e um acordo de parceria comercial plurianual para o período 2025-2028, garantindo sustentabilidade financeira.



A decisão do COI foi recebida com entusiasmo pela World Boxing, que enxerga o reconhecimento provisório como um passo crucial para assegurar a permanência do boxe no programa olímpico.