Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do Ultimate - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 27/02/2025 11:00 | Atualizado 27/02/2025 11:50

Dono do cinturão meio-pesado do Ultimate, Alex Poatan está a pouco mais de uma semana de fazer sua quarta defesa de título na divisão, desta vez contra Magomed Ankalaev, em duelo que será realizado no próximo dia 8 de março, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). O brasileiro, no entanto, vem tendo que lidar nas últimas semanas com algumas críticas e questionamentos a respeito da sua preparação para o confronto.



Por meio das redes sociais, muitos fãs de Alex Poatan manifestaram preocupação com o camp que o dono do cinturão dos meio-pesados vem realizando, justamente por uma viagem recente que o brasileiro fez para a Austrália nos últimos dias. Até mesmo Daniel Cormier, ex-campeão duplo do UFC e atualmente comentarista, analisou que a ida de Alex não foi a melhor das opções, analisando que a questão do fuso horário e outras questões poderiam atrapalhar o paulista na reta final da sua preparação.



Em meio às críticas e os questionamentos, Alex Poatan concedeu entrevista à ESPN brasileira e, com um sincero desabafo, respondeu os comentários recentes e procurou tranquilizar os fãs, deixando claro que vem se preparando da melhor maneira e fazendo tudo conforme programado.



"É mais para os meus fãs mesmo essa mensagem, para eles ficarem tranquilos. Eu estou me preparando da mesma forma que sempre me preparei. Para quem me acompanha e é fã de verdade, sabe que desde que eu entrei no UFC, quando meu nome começou a crescer, eu passei a ter muitos compromissos e eu sempre cumpri. Tiveram outras lutas que eu estava até menos preparado que agora, porque foram lutas em cima da hora. Agora eu estou bem. Tive compromissos, mas foi tudo calculado e planejado", disse Poatan, que seguiu:



"Fui para a Austrália e levei oito pessoas comigo, então dá para ver que estou bem focado. (...) Acho que estou fazendo as coisas da forma certa, mas me viram lá na Austrália e você não pode dar um 'rolêzinho' de bicicleta, que as pessoas já pensam que eu não estou focado. Se eu não mostrar o que eu estou fazendo... Às vezes as pessoas não mostram. Eu sou um cara sincero, sou um cara de verdade, mostro algo que é de fora da luta e as pessoas falam que eu não estou focado.