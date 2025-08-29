A entrega do cinturão: Wallace e Patricia posam com Popozinho, vencedor da luta principal da noite (Foto: Priscila Tessarini)
Ainda no calor da emoção pelo sentimento de ter proporcionado tudo o que foi prometido, Wallace estava emocionado por ter seguido à risca o que foi planejado ao lado de Patricia Rovarotto, sua esposa e que também é CEO da empresa. Além de tudo o que o OFN1 entregou em termos de glamour e show business, o mais importante foi o foco em quem realmente faz o espetáculo.
"Conseguimos nosso maior objetivo e proporcionamos toda a estrutura para os atletas, que são as grandes estrelas", afirma Wallace Moraes, o "Canhoto de Ouro", sem deixar de lado tudo o que envolve o resgate do boxe.
"Também trouxemos todo o requinte que a nobre arte exige. Eu como ex-atleta e a Patricia (Rovarotto), que também foi atleta e atuou como árbitra internacional de boxe, temos uma visão não somente de dentro do ringue, mas também de fora. Além disso, nossa experiência empresarial é muito grande. Pensamos no Outboxing Fight Night para enaltecer e fazer o boxe crescer como um todo", completou.
A visão de Wallace, encorpada por toda a bagagem adquirida como atleta, que começou dormindo na arquibancada e embaixo do ringue, é de que o boxe brasileiro está crescendo graças a muitos produtores com ideias parecidas com as dele e de Patricia. O ex-lutador ressaltou a importância desta modalidade e nos exemplos que a vivência nos ringues traz.
"O boxe é tudo na minha vida e na de muitos atletas. Eu e Patricia temos histórias distintas no boxe, que se cruzaram e foi assim que a minha família veio, através deste esporte. Muitos meninos estão aqui com os olhos brilhando, querendo isso para a vida deles. Eles têm objetivo de participar desse evento e sabem que, para atingir suas metas, precisam de disciplina, estudo, aprender a respeitar a hierarquia de pai, mãe, professor, treinador. O boxe salva vidas, realiza sonhos", encerrou um dos comandantes da Outboxing.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.