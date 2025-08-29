A entrega do cinturão: Wallace e Patricia posam com Popozinho, vencedor da luta principal da noite - (Foto: Priscila Tessarini)

Publicado 29/08/2025 16:00 | Atualizado 29/08/2025 17:47

A elegância e o requinte marcaram a estreia primorosa do Outboxing Fight Night, em Rio Claro, cidade a menos de 200 quilômetros de São Paulo. Uma noite praticamente perfeita para os amantes do boxe em sua essência. O paletó dourado e a gravata borboleta estavam de acordo com o black tie exigido no evento, mas Wallace Moraes, CEO da Outboxing, foi além e mostrou todo seu estilo.



Ainda no calor da emoção pelo sentimento de ter proporcionado tudo o que foi prometido, Wallace estava emocionado por ter seguido à risca o que foi planejado ao lado de Patricia Rovarotto, sua esposa e que também é CEO da empresa. Além de tudo o que o OFN1 entregou em termos de glamour e show business, o mais importante foi o foco em quem realmente faz o espetáculo.



"Conseguimos nosso maior objetivo e proporcionamos toda a estrutura para os atletas, que são as grandes estrelas", afirma Wallace Moraes, o "Canhoto de Ouro", sem deixar de lado tudo o que envolve o resgate do boxe.



"Também trouxemos todo o requinte que a nobre arte exige. Eu como ex-atleta e a Patricia (Rovarotto), que também foi atleta e atuou como árbitra internacional de boxe, temos uma visão não somente de dentro do ringue, mas também de fora. Além disso, nossa experiência empresarial é muito grande. Pensamos no Outboxing Fight Night para enaltecer e fazer o boxe crescer como um todo", completou.