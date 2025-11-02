Anderson Silva segue na ativa e retorna à ação em novembro(Foto: Reprodução)
A declaração surge pouco antes da trilogia entre Anderson e Chris Weidman, marcada para o dia 14 de novembro, na Kaseya Center, em Miami (EUA). O confronto, que acontecerá sob as regras do Boxe e será transmitido pela Netflix, reacende uma das rivalidades mais emblemáticas da história do MMA, agora em um novo contexto esportivo.
“Não, cara. Sem essa (de última luta). Não, definitivamente não (vou parar agora). Eu não sei (até que idade pretendo continuar). É uma pergunta difícil, porque eu sinto que posso fazer isso eternamente. Vou continuar fazendo enquanto Deus me der tudo o que eu tenho: minha energia, minha saúde e meu corpo. Tenho meus negócios, meus outros trabalhos, mas continuo fazendo algo que amo”, declarou o brasileiro.
O histórico entre os dois é amplamente conhecido pelos fãs. No primeiro encontro, em 2013, Weidman chocou o mundo ao nocautear Anderson Silva e encerrar sua invencibilidade no UFC. No segundo duelo, o americano voltou a vencer após o “Spider” sofrer uma grave fratura na perna — um dos momentos mais trágicos da carreira do ex-campeão.
Agora, mais de uma década depois, Anderson retorna em outra fase da vida, mas com o mesmo desejo de competir. Desde sua transição para o Boxe, em 2021, o paulista vem acumulando boas atuações e mantendo o espírito competitivo que o consagrou como um dos maiores nomes da história das artes marciais.
Aos 50 anos, o ídolo brasileiro mostra que ainda não cogita pendurar as luvas. Determinado, ele quer provar mais uma vez que o tempo pode até passar, mas a essência do “Spider” permanece viva dentro do ringue.
