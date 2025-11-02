Anderson Silva segue na ativa e retorna à ação em novembro - (Foto: Reprodução)

Anderson Silva segue na ativa e retorna à ação em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 02/11/2025 14:00

No auge dos seus 50 anos de idade, Anderson Silva segue demonstrando o mesmo entusiasmo que marcou sua trajetória no MMA. Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", o ex-campeão dos médios do UFC garantiu que ainda não pensa em aposentadoria e pretende continuar competindo enquanto se sentir bem física e mentalmente.



A declaração surge pouco antes da trilogia entre Anderson e Chris Weidman, marcada para o dia 14 de novembro, na Kaseya Center, em Miami (EUA). O confronto, que acontecerá sob as regras do Boxe e será transmitido pela Netflix, reacende uma das rivalidades mais emblemáticas da história do MMA, agora em um novo contexto esportivo.



“Não, cara. Sem essa (de última luta). Não, definitivamente não (vou parar agora). Eu não sei (até que idade pretendo continuar). É uma pergunta difícil, porque eu sinto que posso fazer isso eternamente. Vou continuar fazendo enquanto Deus me der tudo o que eu tenho: minha energia, minha saúde e meu corpo. Tenho meus negócios, meus outros trabalhos, mas continuo fazendo algo que amo”, declarou o brasileiro.