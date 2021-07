Djokovic surpreendeu as ginastas belgas durante o aquecimento em Tóquio - Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2021 21:24

Tóquio - Depois do ataque de fúria no treino de quinta-feira, quando quebrou a raquete ao arremessá-la no quadra do Parque de Tênis Ariake, Novak Djokovic voltou a mostrar a faceta bem-humorada ao 'invadir' o aquecimento da seleção de ginástica artística da Bélgica. O tenista sérvio mostrou flexibilidade para reproduzir o espacate das atletas.

Bicampeã mundial e europeia nas barras irregulares, Nina Derwael postou o registro que arrancou gargalhadas das ginastas. Djokovic entra estreia em Tóquio na madrugada deste sábado contra o boliviano Hugo Dellien na primeira rodada do Individual Masculino de Tênis.

Na busca pelo inédito Golden Slam - feito que dá nome à conquista dos quatro torneios de Grand Slam e da medalha de ouro em Olimpíadas -, Djokovic chegou a colocar em dúvida a presença no Japão após a avassaladora temporada, com os títulos do Australian Open, de Roland Garros e de Wimbledon.