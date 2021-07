Gabriela Chibana encaixou um perfeito ippon para derrotar Harriet Bonface - AFP

Tóquio - Gabriela Chibana precisou de apenas 15 segundo para encaixar um perfeito ippon para derrubar a malawiana Harriet Bonface e garantir a primeira vitória do judô brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, na noite desta sexta-feira, no lendário dojô do Nippon Budokan, construído para os Jogos de 1964.

Chibana avançou às oitavas de final na categoria até 48kg feminino e enfrentará na próxima fase, Distria Krasniqi, de Kosovo. Sparring da seleção brasileira feminina de judô em Londres-2012 e Rio-2016, a paulista estreou com o pé direito em Tóquio.

Com família de origem japonsesa, precisamente de Okinawa, cidade localizada ao sul do Japão. Em 'casa', a judoca não esconde o orgulho das raízes nipônicas. O primo Charles foi o primeiro a representar o clã Chibana nos Jogos Olímpicos do Rio. Tradição na família, muitos parentes serviram de sparring para a atleta durante a pandemia do novo coronavírus, período que ela ainda coincidiu com a faculdade de Enfermagem.