Publicado 24/07/2021 00:05 | Atualizado 24/07/2021 06:39

Japão - O primeiro dia das Olimpíadas não poderia ter sido melhor para o vôlei de praia brasileiro. Após Alison e Álvaro começarem com vitória, Ágatha e Duda entraram em quadra e bateram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0.

O primeiro set foi muito disputado e as brasileiras tiveram dificuldades. Apesar de terem saída atrás no placar, Ágatha e Duda conseguiram reagir e fecharam a primeira etapa em 21 a 19. No segundo set, porém, a história não se repetiu. O Brasil passeou e não levou qualquer tipo de susto: 21 a 11.

O Brasil volta à quadra do vôlei de praia na noite deste sábado, com Evandro e Bruno Schmidt às 23h. Já Ágatha e Duda enfrentarão as chinesas Wang e X.Y.Xia na próxima terça-feira, às 10h.