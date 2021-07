Brasil venceu a Tunísia na estreia do vôlei - AFP

Brasil venceu a Tunísia na estreia do vôleiAFP

Publicado 24/07/2021 01:41

Japão - O vôlei do Brasil confirmou o favoritismo e estreou com vitória nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada deste sábado, a equipe esteve longe de fazer uma exibição de gala, mas fez o suficiente para vencer a Tunísia por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/15)

A seleção brasileira não teve um bom início de partida. Aparentemente nervoso, o time do técnico Renan Dal Zotto viu a Tunísia à frente do placar durante a primeira metade do primeiro set. Mesmo sem jogar bem, o Brasil conseguiu, "na marra", fazer valer a força de seu elenco, buscou a virada e fechou o primeiro set, em bloqueio de Lucarelli, em 25 x 22.

A impressão que se teve no início da segunda etapa foi de um filme repetido. Assim como no primeiro set, o Brasil começou mal e viu a Tunísia abrindo vantagem no placar. No entanto, mesmo sem inspiração, o time brasileiro conseguiu buscar a virada e conseguiu vencer o set por 25 x 20.

Com a vantagem, o time brasileiro conseguiu entrar mais ligado no terceiro set e não teve dificuldades. A equipe não deu chances para a Tunísia e fechou o último set em 25 x 14, vencendo a partida por 3 a 0.

O Brasil volta a quadra na próxima segunda-feira, às 9h45, contra a Argentina.