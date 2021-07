Felipe Wu está eliminado das Olimpíadas de Tóquio - Divulgação/COB

Felipe Wu está eliminado das Olimpíadas de TóquioDivulgação/COB

Publicado 24/07/2021 02:28 | Atualizado 24/07/2021 03:11

Japão - Primeiro medalhista do Brasil nas Olimpíadas do Rio, em 2016, com uma prata, Felipe Wu não conseguiu repetir o bom desempenho em Tóquio. Na madrugada deste sábado, o atirador brasileiro foi eliminado na primeira fase da pistola de ar 10m e deu adeus ao sonho da segunda medalha.

Wu teve um desempenho muito ruim e ficou apenas na 32ª colocação na disputa entre 36 atiradores. O brasileiro somou apenas 566 pontos e conseguiu ficar à frente apenas de quatro competidores.

O indiano Chaudhary Saurabh se classificou em primeiro lugar, com 586 pontos. Ele aparece como favorito a levar o ouro.