Jéssica Yamada está eliminada no tênis de mesa - Gaspar Nóbrega/COB

Jéssica Yamada está eliminada no tênis de mesaGaspar Nóbrega/COB

Publicado 24/07/2021 03:32

Rio - A brasileira Jéssica Yamada foi derrotada na madrugada deste sábado pela suíça Rachel Moret, por 4 a 2, na primeira rodada do tênis de mesa. Com o resultado, ela está fora das Olimpíadas.

As duas mesatenistas fizeram um duelo bastante equilibrado. A suíça abriu o placar, mas Yamada conseguiu empatar em seguida. Moret voltou a abrir vantagem ao vencer o terceiro set, mas a brasileira deixou tudo igual novamente. Porém, no quinto e no sexto set, Jéssica perdeu fôlego e viu a adversária fechar em 4 a 2.

Publicidade

Os sets tiveram placar de 6/11, 11/6, 4/11, 11/7, 6/11 e 12/14.