Publicado 24/07/2021 06:34

Japão - Após 25 anos, o Equador voltou a conquistar um ouro olímpico na manhã deste sábado, em Tóquio. Richard Carapaz venceu a prova do ciclismo de estrada e garantiu a segunda medalha dourada da história de seu país.

Carapaz percorreu os 234 km do percurso no tempo de 6:05:26. Ele conseguiu desbancar nomes como Wout van Aert, da Bélgica, que ficou com a medalha de prata, e Tadej Pogacar, da Eslovênia, bicampeão do Tour de France e que levou o bronze. Eles eram considerados os favoritos da prova.

A vitória do equatoriano, porém, não chega a ser uma zebra. Em 2019, ele venceu o tradicional Giro d’Italia.