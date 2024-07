Léo Meindl foi o grande destaque do Brasil no duelo com Camarões - Divulgação/CBB

Publicado 04/07/2024 16:03

No sufoco, a seleção brasileira masculina de basquete manteve vivo o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (4), o Brasil foi derrotado por Camarões pelo placar de 77 a 74, mas conseguiu avançar às semifinais pelos critérios de desempate. A classificação, no entanto, chegou a ser ameaçada em boa parte do jogo, em que o time nacional poderia perder por, no máximo, 14 pontos de diferença. A vantagem dos africanos chegou a ser de 24 pontos.



Apesar do sofrimento, o Brasil avançou na liderança do Grupo B, com uma vitória e uma derrota, assim como Camarões e Montenegro. No entanto, o time comandado por Aleksandar Petrovic levou vantagem no saldo de pontos e se garantiu na semifinal, assim como Camarões, que ficou em segundo na chave.

O grande destaque brasileiro foi Leo Meindl, cestinha do time com 19 pontos. O reserva Lucas Dias anotou 16 e Bruno Caboclo contribuiu com 10 nos 24 minutos em que esteve em quadra Pelo time de Camarões, Jeremiah Hill marcou 22 pontos e Brice Eyaga Bidias registrou 15.



Agora, o Brasil irá enfrentar Filipinas, no sábado, enquanto o time camaronês terá pela frente a forte Letônia, anfitriã e grande favorita da sede de Riga. Somente o campeão do Pré-Olímpico confirma vaga para os Jogos de Paris.