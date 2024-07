Atual campeã do mundo, Espanha está no Grupo C ao lado de Brasil, Nigéria e Japão - Divulgação / Fifa

Publicado 04/07/2024 17:06 | Atualizado 04/07/2024 17:06

Madri - Adversária do Brasil na fase de grupos das Olimpíadas, a seleção feminina da Espanha terá força máxima na busca pelo ouro inédito. A técnica Montse Tomé convocou 15 jogadoras que foram campeãs mundiais no ano passado para a disputa dos Jogos de Paris.

Entre elas, dez foram titulares na final contra a Inglaterra, vencida pelas espanholas por 1 a 0, em Sydney, na Austrália. Além das 15, três atletas irão a Paris sem ter disputado a Copa do Mundo: a meia Patri Guijarro, do Barcelona, a lateral-esquerda Laia Aleixandri, do Manchester City, e a atacante Lucía García, do Manchester United.

As grandes destaques são Aitana Bonmatí (eleita melhor do mundo nas duas premiações em 2023) e a meia-atacante Alexia Putellas (vencedora do prêmio em 2021 e 2022).

O Brasil enfrentará a Espanha no dia 31 de julho, uma quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, no Stade de Bordeaux. Antes, a Seleção enfrentará a Nigéria, na estreia, também em Bordeaux, e o Japão, no segundo duelo, no Parque dos Príncipes.