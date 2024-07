Vitor Ishiy estreou com vitória e avançou de fase no tênis de mesa - AFP

Vitor Ishiy estreou com vitória e avançou de fase no tênis de mesaAFP

Publicado 30/07/2024 05:42 | Atualizado 30/07/2024 05:55

Paris - Fim do sonho para Vitor Ishiy. O mesatenista brasileiro, de 28 anos, foi derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov por 4 sets a 1, nesta terça-feira (30), com parciais de 11/4, 11/8, 11/9, 13/11 e 11/3, e deu adeus aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Dimitrij Ovtcharov é algoz de brasileiros. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, eliminou Hugo Calderano nas quartas de final. Desta vez, o alemão enfrentou Vitor Ishiy nas oitavas de final e não deu chances para o mesatenista do Brasil.

Já no primeiro set, Ovtcharov foi dominante com uma parcial de 11 a 4 em apenas seis minutos. Vitor Ishiy reagiu nos sets seguintes, conseguindo equilibrar as ações e assumir a liderança em alguns momentos, mas foi derrotado com parciais de 11 a 8 e 11 a 9, com embates de cerca de dez minutos.

No quarto set, o brasileiro trocou lideranças com o alemão. Vitor Ishiy chegou a perder por dois pontos, mas buscou a virada no fim e venceu com a parcial de 13 a 11, num longo embate de 13 minutos. No último set, o Ovtcharov sobrou fisicamente e venceu por 11 a 3.