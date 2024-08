Felipe Andreoli levou chute ao vivo de comentarista - Reprodução

Felipe Andreoli levou chute ao vivo de comentaristaReprodução

Publicado 08/08/2024 14:25

Felipe Andreoli recebeu um chute na cabeça da atleta olímpica e comentarista Talisca Reis, durante os comentários do taekwondo nas Olimpíadas de Paris 2024, exibido na quinta-feira, 8.

Talisca é taekwondista, e recebeu a proposta de Fernando Fernandes, que também participava dos comentários do esporte. Felipe colocou um copo sobre a cabeça e esperou para que Talisca chutasse o copo. Antes do chute, Felipe comentou: "Eu confio em você".Ela, entretanto, chutou a cabeça do jornalista. O trio riu da situação. "Nossa Senhora! Punição para ela! Caraca! Qual é o telefone do compliance da Rede Globo? Chama o quadro de medalhas enquanto eu estou sendo atendido", brincou Felipe."Depois de dar uma bolada na Fátima Bernardes, uma bolada na Talitha Morete, chegou a hora da revanche", escreveu ele em suas redes sociais, referindo-se ao momento em que chutou uma bola na direção de Fátima, em 2015, e em Thalita, durante o Mais Você de julho de 2024.