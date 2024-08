Bárbara Domingos está na o individual geral da ginástica rítmica - Gabriel Bouys / AFP

França - Bárbara Domingos ficou na oitava posição na classificatória do individual geral da ginástica rítmica dos Jogos Olímpicos de Paris, com 129.250 pontos somados, nesta quinta-feira (8), e garantiu vaga na final da modalidade - a primeira vez que o país terá uma representante na luta por medalha. Após sua apresentação, a brasileira adotou discurso de felicidade, valorizando a presença na decisão e destacando a dificuldade.

"Lógico que eu esperava uma pouco mais da maça, infelizmente teve uma queda. Independente disso, eu sabia que podia ir para final. Mesmo que eu não estivesse, já estaria muito feliz só de estar aqui, representando o meu País e demonstrando o meu trabalho. Sobre a final, sei que as chances de medalha são pequenas. Mas vou curtir o momento", disse, em entrevista ao "sportv".

Bárbara ganhou destaque em nível internacional nos últimos dois anos, com bons resultados no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos disputados em 2023. Ela também conquistou o ouro no individual geral e arco, no Pan de Ginástica Rítmica, no início deste ano.

Este foi o melhor resultado de uma ginasta brasileira da categoria no individual geral desde o 23º lugar geral de Natália Gaudio, nos Jogos do Rio, em 216. Somente as dez melhores avançam à final.