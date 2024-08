Netinho superou o espanhol Javier Pérez Polo - David Gray / AFP

Publicado 08/08/2024 16:08 | Atualizado 08/08/2024 16:38

França - Edival Pontes, o Netinho, é bronze nos Jogos Olímpicos de Paris . O brasileiro conquistou a medalha na categoria até 68 kg do taekwondo ao vencer o espanhol por Javier Pérez Polo por 2 a 1, nesta quinta-feira (8), no Grand Palais.

Netinho comemora a medalha de bronze na Olimpíada de Paris David Gray / AFP

Como foi o combate?

O primeiro round foi amarrado. Nesse cenário, o espanhol conseguiu encaixar um chute no tronco e abriu 2 a 0. Nos segundos finais, porém, Netinho cresceu e virou com um chute na cabeça. Após revisão do lance, os três pontos foram concedidos ao brasileiro.

Netinho ainda recebeu uma punição, o que deixou a luta em 3 a 3. Apesar disso, levou a melhor no round.



Javier Pérez voltou com tudo no segundo round e abriu três pontos. Logo depois, acertou um golpe e abriu 5 a 0. Netinho tentou reagir e conseguiu um chute na cabeça, mas recebeu uma punição.

Dessa forma, o espanhol ficou com um 6 a 3 de vantagem no placar. Javier administrou o cenário, até levou uma punição, mas confirmou a vitória por 6 a 4.

Já no terceiro e último, Netinho conseguiu engatar dois bons golpes em sequência e abriu 4 a 0. Com o bronze na mão, ele não se arriscou, levou três punições e venceu o round por 4 a 3.