Edival PontesDavid Gray / AFP

Publicado 08/08/2024 15:14

França - Edival Pontes terá a chance de ganhar mais uma medalha de bronze para o Brasil na Olimpíada de Paris. Após ser derrotado nas oitavas de final do taekwondo na categoria até 68kg, Netinho, como é conhecido, venceu a repescagem nesta quinta-feira (8) contra o turco Hakan Recber por 2 a 1 e lutará pelo terceiro lugar.

O combate pelo bronze será contra o espanhol Javier Perez Polo. A luta acontece ainda nesta quinta-feira (8), às 15h50 (de Brasília).

Como foi o combate

Netinho iniciou o combate com tudo e conseguiu abrir boa vantagem por 6 a 0, com dois chutes na cabeça. No entanto, permitiu a virada do turco, que acertou dois chutes no corpo e um na cabeça. No fim, o brasileiro conseguiu mais um golpe e venceu o round por 8 a 7.

Em desvantagem no placar, Recber se viu obrigado a ser mais agressivo no segundo round. O turco se aproveitou das punições sofridas por Netinho e o combate terminou em 3 a 3. No entanto, a arbitragem entendeu que o adversário do brasileiro foi o vencedor.

No último round, Netinho conseguiu se impor e encaixou uma série de golpes no tórax, além de contar com punições de Recber. O placar final foi de 7 a 1 para o Brasil.