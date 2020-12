Por O Dia

Publicado 01/12/2020 09:52

Rio - A derrota para o Ceará em São Januário não somente manteve o Vasco na zona de rebaixamento como fez aumentar o risco de queda para a Série B da equipe carioca. De acordo com os cálculos do site "Infobola", o Cruzmaltino agora é um dos quatro clubes com mais possibilidades de ser rebaixado na Série A.

O resultado negativo fez o risco de queda do Vaso saltar de 28% para 36%. No atual momento, a equipe carioca está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Com mais risco de rebaixamento que o Cruzmaltino, somente o Goiás com 92%, o Botafogo com 78% e o Coritiba com 76%.