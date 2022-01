Luís Cangá foi contratado pelo Vasco - Reprodução

Publicado 11/01/2022 17:02

Na mira do Vasco desde 2019, o zagueiro Luis Cangá chega ao Brasil nesta quarta-feira. O jogador, de 26 anos, deixou o Equador e deve desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta da 0h35 desta quarta. Ele é um dos nove reforços anunciados pelo clube carioca até o momento para a temporada.



Anunciado pelo Gigante da Colina no último dia 18, o atleta teve sua chegada ao Rio adiada por conta da Covid-19. Cangá testou positivo no primeiro dia do ano. Feliz com a oportunidade de atuar no Brasil, o defensor explicou o motivo de ter escolhido defender o Vasco nesta temporada.



"Tive várias outras propostas, mas escolhi o Vasco por causa da história do clube e porque ele representa o povo basco no País. Além disso, sempre sonhei jogar no Brasil e adoro o futebol brasileiro por conta do nível muito alto. Os jogadores competem sempre no limite, no topo do jogo", disse.



Campeão da Liga do Equador com o Delfín-EQU em 2019, Cangá apareceu bem nos últimos anos e chamou a atenção do mercado brasileiro. Além do Vasco, o Santos foi uma das equipes nacionais a sondar o jogador.

Em 2019, o Gigante da Colina não o contratou por causa da pedida de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões na cotação atual) do clube equatoriano. Desta vez, o atleta vem sem custos à equipe carioca por conta do término do vínculo com o Delfín.



"Espero trazer muita alegria aos fãs [torcedores] do Vasco e defenderei o clube como ele merece, dando sempre a minha vida em campo", revelou o defensor equatoriano.



Em 2021, Cangá foi titular em 29 jogos (27 pela Liga Equatoriana e dois pela Supercopa local). O atleta marcou dois gols e não levou nenhum cartão vermelho. O zagueiro tem como característica bom posicionamento, receber poucos cartões e cobrar faltas e pênaltis. Na Libertadores de 2020, ele defendeu o Delfín em jogos contra Palmeiras e Santos.



O Campeonato Carioca 2022 começa no próximo dia 26. O Vasco estreia na competição diante do Volta Redonda, fora de casa.