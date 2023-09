Payet - Leandro Amorim/Vasco.

Publicado 02/09/2023 11:59

Rio - Principal reforço do Vasco para o segundo semestre, o meia Dimitri Payet, de 36 anos, poderá fazer sua estreia contra o Bahia, neste domingo. O veterano participou do treino do clube carioca, neste sábado, e será relacionado para a partida que irá acontecer em Salvador. A tendência é que o francês comece no banco.

Payet chegou ao Vasco após sete temporadas defendendo o Olympique de Marselha. O francês atuou por outros clubes do seu país como Lille, Nantes e Saint-Étienne. Além destas equipes, o jogador atuou no West Ham, da Inglaterra.

A partida entre Vasco e Bahia é muito importante para as duas equipes na luta contra o rebaixamento. No momento, o Tricolor está fora do Z-4 e tem cinco pontos de vantagem sobre o Cruz-Maltino, que ocupa a 18ª colocação na tabela