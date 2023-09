Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 02/09/2023 12:33

Rio - Com a luta na Justiça pela liberação de São Januário e o Maracanã interditado para manutenção do gramado, o Vasco busca opções para mandar o clássico com o Fluminense, no dia 16 de setembro. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa do 'SBT Sports' o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, está descartado.

A opção mais provável de palco para a partida é o Nilton Santos. O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, também no dia 16, na Arena MRV. Portanto, se São Januário seguir interditado, o Vasco deve mandar o jogo na casa do Glorioso.

Vasco e Fluminense vivem realidades opostas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruz-Maltino luta contra o rebaixamento, com 16 pontos, o Tricolor briga por vaga direta na Libertadores, com 35.