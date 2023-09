Puma Rodríguez voltou a ser titular contra o Coritiba - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/09/2023 14:42

Rio - Titular pelo segundo jogo seguido sob o comando de Ramón Díaz, o lateral-direito Puma Rodríguez elogiou o treinador do Vasco após o jogo contra o Vasco. O uruguaio valorizou a liberdade que o argentino e outros jogadores do Cruz-Maltino, como Paulinho Paula, dão para ele atacar.

"Ele (Ramón) me dá muita liberdade, junto com o Paulinho, outros jogadores. Isso faz com que a equipe ataque muito pela direita. Me dá muita liberdade para atacar, que é a minha característica. O Ramón passou essa confiança", afirmou Puma.

"A gente faz o que ele trabalha na semana, que é ser muito intenso. Estamos mostrando, e isso é muito importante para nós. Somos um time muito gigante. Jogando como estamos jogando, vamos sair (da zona de rebaixamento). Obviamente estamos trabalhando para isso, o apoio da torcida nos ajuda", complementou.

Puma vinha sendo reserva de Robson Bambu, que atuava improvisado na lateral-direita. Entretanto, o defensor não foi relacionado para os dois últimos jogos do Vasco por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda. O uruguaio, então, foi titular e aproveitou as oportunidades dadas por Ramón Díaz. "Pumita" celebrou as boas atuações e também o retorno ao São Januário, que voltou a ter público contra o Coritiba.

"Muito feliz porque representamos todas as pessoas dentro do campo. Fazendo as coisas bem, acho que representamos a torcida. E o apoio deles para nos ajudar a melhorar. A torcida, cantando durante toda a partida, nos favorece muito", disse Puma.

O uruguaio também explicou o porquê da melhora de desempenho do Vasco nas últimas partidas. Segundo Puma, isso se dá por uma mudança de postura e um aumento da concentração durante os jogos.

"Creio que é estar ligado o tempo todo do jogo, mesmo quando o resultado está a favor. Quando está ganhando de 3, 4 a 0, se afrouxa um pouco a marcação, mas, como time grande, obviamente temos que melhorar", concluiu.

A próxima partida do Vasco será na próxima segunda-feira (25), quando o clube vai até o Independência, em Belo Horizonte, enfrentar o América-MG, às 20h, pela partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro