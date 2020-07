Netflix anuncia mais uma série de The Witcher

A Netflix, que já produziu uma série baseada na franquia The Witcher, anunciou nesta segunda-feira (27) um spin-off, com 6 episódios, chamado The Witcher: Blood Origin.



A nova série será ambientada 1200 anos antes da saga de Geralt, e contará a história do primeiro Witcher.

1200 anos antes de Geralt de Rivia, os mundos de monstros, homens e elfos se tornaram um só - e assim surgiu o primeiro Witcher.



Vem aí The Witcher: Blood Origin, um spin-off em 6 partes, de Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich. — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 27, 2020

A série será filmada Reino Unido e terá Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich na direção; e consultoria do autor dos livros que deram origem aos jogos e à série: Andrzej Sapkowski.



Ainda não foram confirmadas a data de estreia e nem a participação do ator Henry Cavil, que viveu o protagonista na série original.