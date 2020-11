PS5: game vai ficar mais barato após decreto de redução de imposto Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 17:45 | Atualizado 03/11/2020 17:54

Rio - o PlayStation 5 vai ter o preço mais baixo após a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor de games. O anúncio foi feito pela Sony, nesta terça-feira (3).

De acordo com a empresa, a versão padrão vai ser vendida com preço sugerido de R$ 4.699. Já a Digital Edition, uma versão sem leitor de discos, vai custar R$ 4.199. Os valores originais tinham sido anunciados por R$ 4.999 e R$ 4.499, respectivamente.

O novo controle da fabricante, DualSense, também ficou mais barato e será vendido por R$469.

O decreto com a redução do imposto foi publicado no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro.

Já o lançamento das duas versões do PS5 no Brasil será no dia 19 deste mês.