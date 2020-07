LEGO Super Mario será vendido no Brasil por 599 reais

O kit inicial Aventuras com Mario, do brinquedo LEGO Super Mario, não tem data confirmada para ser lançada no Brasil, mas já está em pré-venda no site oficial da LEGO por 599 reais.



Nos Estados Unidos seu lançamento acontecerá no dia 1º de agosto, custando 60 dólares. Já a expansão Piranha Plant sai pelo preço de 30 dólares e o Castelo de Bowser por 100 dólares.

O brinquedo é resultado da parceria entre a Nintendo e a LEGO, que já anunciaram também um LEGO Nintendo Entertainment System que terá compatibilidade com o LEGO Super Mario.