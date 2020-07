Konami anuncia novo Castlevania para celulares

Castlevania: Moonlight Rhapsody acaba de ser anunciado pela Konami para os celulares. O game da clássica franquia de terror, está sendo desenvolvido pela chinesa Shengqu Games e deve ganhar uma versão beta ainda em 2020.



O jogo tem como proposta resgatar a essência dos “metroidivanias” clássicos da série como: Castlevania: Symphony of the Night.



Moonlight Rhapsody terá como protagonista o caçador de monstros Ives que deve resgatar sua guilda dentro do castelo. Com a ajuda de seus aliados Leah, Fidel e Flore, que trarão habilidades diferentes para ajudar na missão.





Em 2019 o projeto que ainda tinha o nome de Codename C teve seu gameplay vazado, confira:





Ainda não se sabe se será free-to-play ou sua data de lançamento.