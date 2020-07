The King of Fighters: clássico dos fliperamas vai ganhar novo filme

Nesta quinta (30), foi divulgado o primeiro trailer do filme animado The King of Fighters Awaken.





Produzido pela Joy Pictures, em parceria coma Original Force e a iDragon Creative Studio, o longa é todo feito em computação gráfica e dá continuidade a história da série The King of Fighters: Destiny.



The King of Fighters é uma das franquias de jogos de luta mais famosas dos fliperamas. A história do filme deve se passar entre os jogos KOF’ 96 e KOF’ 97, já que vemos no trailer o vilão Goenitz buscando as relíquias sagradas para despertar o poder de Orochi.



A previsão é de que o lançamento de The King of Fighters: Awaken aconteça primeiro na China em 2022.