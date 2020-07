Splinter Cell vai virar série na Netflix

A Netflix, em parceria com a Ubisoft, vai produzir uma série animada baseada na franquia de jogos Splinter Cell.



Com roteiro e produção de Derek Kolstad, roteirista também de John Wick, a série terá duas temporadas com 16 episódios.



Fãs especulam que um novo título para os videogames também será lançado. Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist foi o último jogo lançado para a franquia que possui ao todo 7 jogos. Ele está disponível para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U e PC.