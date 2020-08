Sony revela quais acessórios do PS4 serão compatíveis com o PS5

A Sony revelou nesta segunda (3), em seu blog oficial, quais acessórios serão compatíveis com o PlayStation 5.



Além dos acessórios oficiais apresentados recentemente, periféricos licenciados, como volantes e arcade, headsets sem fios da própria marca ou qualquer outro com conexão USB ou por pino serão compatíveis com o novo console. O PS Move e o controle do PSVR também serão compatíveis. A PlayStation Camera vai precisar de um adaptador.



Já o DualShock 4 (controle do PS4) será funcional apenas nos jogos que foram lançados inicialmente para o PS4. Isso se deve pelo fato da empresa estar desenvolvendo os jogos do PS5 pensando nas funções do novo controle DualSense.



O PlayStation 5 está previsto para chegar às lojas no fim de 2020.