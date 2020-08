A apresentadora Maisa acaba de ganhar seu próprio jogo mobile.





O game Corre Maisa, no estilo Infinite Runner, consiste em mudar a posição da Maisa com toques na tela, ela pode correr no chão ou no teto, enquanto plataformas sobem e descem. Não pode cair em valas e nem bater em paredes. Durante o percurso você coleta alimentos que aumentam seus pontos.



Corre Maisa está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS em suas respectivas lojas.