Capcom revela 4 novos personagens em Street Fighter V

A Capcom divulgou nesta quarta-feira (5), durante o Street Fighter V Summer Update, o acréscimo de 4 novos personagens no game Street Fighter V.

Dan, Rose, Oro e Akira Kazama serão próximos lutadores de Street Fighter V - Divulgação

O primeiro deles é Dan Hibiki, personagem clássico e bem-humorado da franquia de jogos de luta, que terá quatro visuais diferentes e novos ataques. Sua inclusão deve acontecer até o fim de 2020.





Prevista para o início de 2021, Rose, que surgiu na franquia no jogo Street Fighter Alpha, terá sua própria fase e cinco roupas especiais.



Já Oro (Street Fighter III: Third Strike) e Akira Kazama (Rival Schools) devem chegar no terceiro trimestre de 2021.