Fortnite recebe skins de Coringa e Hera Venenosa

A Epic Games anunciou para o pacote A Última Risada para o Fortnite. Previsto para dia 17 de novembro, o pacote vai trazer 3 skins especiais: Coringa, Hera Venenosa e um novo visual para o personagem Midas.



Os dois vilões do Batman não são os primeiros da série a ter skins no game. Anteriormente Fortnite já havia recebido skins do próprio homem-morcego e Arlequina.



O pacote inclui também mochilas e picaretas relacionadas aos personagens, além de 1 mil V-Bucks.



O pacote estará disponível para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e segundo a Epic: "Esse pacotão chega bem a tempo para o lançamento dos consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X".