Flamengo oficializa patrocínio da Konami

Nesta terça-feira (18) o Flamengo oficializou o patrocínio com a Konami, que irá estampar sua marca no uniforme de treino do rubro-negro e garantirá o time como exclusivo do game Pro Evolution Soccer.



O contrato vai até junho de 2023, rendendo 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,5 milhões), ao time. Além disso o Flamengo terá direito a 10% da receita do modo ‘myClub’.