Microsoft divulga o design da interface do Xbox Series X

A Microsoft divulgou um vídeo nesta quarta-feira (19) em que mostra o design da interface do Xbox Series X.

No vídeo eles dizem que a pretendem manter o estilo similar ao do Xbox One, mas com melhorias em velocidade e no espaço que ela ocupa no hardware.



Após o lançamento do Xbox Serie X, a interface do Xbox One também receberá uma atualização. O Series X tem seu lançamento marcado para novembro de 2020.