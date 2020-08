Um filme de Mega Man está em produção; e não será só para crianças

O live action de Mega Man foi anunciado ainda em 2018 pela Capcom, mas desde então pouco se falou sobre o longa. Recentemente, Mattson Tomlin, roteirista do filme, falou ao site Polygon sobre sua intenção em retratar a essência do personagem:



“Minha maneira de escrever este roteiro envolve a ideia de qual história será convincente? E qual é a essência verdadeira do personagem? Nós conhecemos ele como um herói azul cartunesco que pula e atira, e sei que vamos agradar os fãs dos videogames com o visual dele”.



Além disso, quando perguntado se o filme seria destinado às crianças como o do Sonic, Tomlin respondeu:



“Acho que é algo que as crianças vão gostar. Não quero dizer qual o nosso público, mas não é exatamente no território infantil. Mas também não acho que seja um filme censurado”.



Podemos aguardar então um filme bem fiél ao personagem e que agrade à todos os públicos.



O live action de Mega Man está em produção, mas não tem data para estreia divulgada.