Marvel's Avengers, novo jogos dos Vingadores desenvolvido pela Crystal Dynamics e publicado pela Square Enix, chega às lojas no dia 4 de setembro e estará disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.



Um gameplay mostrando o modo cooperativo do jogo foi divulgado, confira:

A Square Enix já confirmou que versões para PlayStation 5 e Xbox Series X chegarão no fim de 2020.