Confira o primeiro trailer de Suicide Squad: Kill The Justice League

O trailer de Suicide Squad: Kill The Justice League foi divulgado pela Rocksteady durante o DC FanDome que aconteceu neste sábado (22)., Suicide Squad se passará no universo da série Batman: Arkham e coloca o Esquadrão Suicida enfrentando a Liga da Justiça.Confira o trailer dublado:

, com personagens do universo Batman.Suicide Squad: Kill The Justice League será lançado em 2022 para PS5, Xbox Series X e PC.