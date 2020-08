Antônio Fagundes revela ser fã de God of War

Em live com a atriz Maria Zilda Bethlem, Antônio Fagundes revelou ter descoberto os videogames após os 60 anos e ter ficado fascinado com a franquia de jogos God of War, inclusive tendo jogado vários títulos da série.



"Eu descobri o videogame com 60 anos de idade. Fiquei louco. Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto e comprei o aparelho. Fiquei praticamente uma semana sem dormir jogando 'God Of War”, disse Fagundes.



O ator revelou ainda que a atividade atrapalhou seu hábito de leitura.



"Fiquei fascinado com o jogo, fui até o final e depois comprei a segunda, a terceira edição. Depois de uma semana, percebi que tinha ficado todo este tempo sem pegar em um livro. Ler é algo que gosto muito", revela o ator.



Confira o ator falando sobre videogame aos 24min da live: