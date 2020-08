Ubisoft afirma que PS5 não terá retrocompatibilidade com PS1, PS2 e PS3

Uma página de suporte da Ubisoft informou que o PlayStation 5 não terá retrocompatibilidade para jogos de PS1, PS2 e PS3, apenas com alguns jogos do PS4.

PS5 is not backwards compatible with PS3/PS2/PS1 games, according to a Ubisoft supprot page https://t.co/j1wTcAApZ3 pic.twitter.com/hnbpndATPi — Wario64 (@Wario64) August 31, 2020

Foi prometido pela Sony que em seu lançamento, o PS5 terá disponível pelo menos 100 jogos do PS4, mas não informou quais e nem se mais jogos serão liberados em breve.Essa informação favorece o Xbox Series X que já confirmou que rodará jogos de Xbox One, Xbox 360 e do primeiro Xbox.O lançamento do PS5 está prevista para o fim de 2020