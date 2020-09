Novo game da franquia The Legend of Zelda é anunciado

Nesta terça (8), a Nintendo anunciou Hyrule Warriors: Age of Calamity, novo jogo da franquia The Legend of Zelda que será um prequel do bem-sucedido The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

O jogo, assim como o primeiro Hyrule Warriors, é uma parceria entre a Nintendo e a Koei Tecmo e tem um estilo parecido com Dynasty Warriors.



Hyrule Warriors: Age of Calamity chega às lojas no dia 20 de novembro para Nintendo Switch.