Prince of Persia: Sands of Time foi lançado em 2003 para o PS2 e inspirou o filme estrelado por Jake Gyllenhaal em 2010. Essa é a primeira vez em que a Ubisoft faz um remake de um de seus jogos.



Prince of Persia: Sands of Time Remake chega às lojas em 21 de janeiro de 2021, para PS4, Xbox One e PC.