Novo jogo em realidade aumentada vai colocar o Pac-Man no Google Maps - Divulgação

O Google, em parceria com a Bandai Namco, revelou um novo jogo de realidade aumentada que vai transformar o Google Maps no jogo Pac-Man.Pac-Man Geo vai usar as ruas do Google Maps para o jogador montar sua própria fase do Pac-Man. O jogo será lançado em 170 países ainda em 2020.