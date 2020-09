Jogos da coletânea Super Mario 3D All-Stars serão emulados no Switch

O perfil do Twitter “OatlmealDome” revelou que Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine, dois dos jogos presentes na coletânea Super Mario 3D All-Stars, rodaram com o emulador hagi, que emula os consoles Wii e Game Cube, e foi desenvolvido pela divisão européia da Nintendo.



Já o Super Mario 64, que também está presente na coletânea, usará o Shindou Pack ROM, compatível com o Nintendo 64.