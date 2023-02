O carnaval acontece em várias partes do Brasil - annca - Pixabay - Creative Commons

O carnaval acontece em várias partes do Brasilannca - Pixabay - Creative Commons

Publicado 18/02/2023 16:44

Guapimirim – A festividade do carnaval 2023 já começou pelo Brasil e isso inclui Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além dos artistas e bandas que vão participar, os blocos de rua também estarão presentes, de acordo com a prefeitura.

Os blocos carnavalescos que vão agitar a multidão nesses sábado (18/2), domingo (19) e segunda-feira (20). O ponto de concentração varia. Em alguns bairros, as atividades simultaneamente.

Também haverá concurso de fantasia para o público infantojuvenil e o desfile do Bloquinho CarnaKids.

A programação dos blocos de rua, a seguir, é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa:

* Dia 18/2 (sábado)

17h – Bloco Cachaçada Rola

Ponto de concentração: Avenida Dedo de Deus

20h – Bloco Bengalinha

21h – Camisa Preta

22h – Bloco da Gente

Ponto de concentração: Praça da Emancipação, no Centro

* Dia 19/2 (domingo)

10h – Bloco Muvuca

Ponto de concentração: Beira Rio

12h – Bloco Piratas do Sapê

Ponto de concentração: Sapê

12h – Bloco Piranhas do Bananal

Ponto de concentração: Bar do Bill, no Bananal

19h – Minhocas da Terra

20h – Sound Guapi

21h – Furdunço

23h – CDC

Ponto de concentração: Praça da Emancipação, no Centro

* Dia 20/2 (segunda-feira)

14h – Bloco sem Limites

Ponto de concentração: Iconha

14h – Bloco Trem Louco

Ponto de concentração: Bar do Zé – Beira Rio

19h – Bloco Pega Eu com Romulo e Ricardo

22h – Desfile de Clóvis

23h – Bloco Me Leva

Ponto de concentração: Praça da Emancipação, no Centro

Nessa sexta-feira (17), outros blocos marcaram presença no carnaval guapimiriense. São eles: Bloco da Beira Linha, Mensageiro da Paz, Bloco da Broca e Caju pra Baixo.