Portal da Receita Federal para declarar o faturamento anual do MEIReceita Federal - Reprodução

Publicado 22/02/2023 10:32

Guapimirim – O microempreendedor individual (MEI) de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil, cujo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) tenha sido criado em 2022 ou anos anteriores, precisa fazer a declaração anual de faturamento do Simples Nacional (DASN-SIMEI). O prazo de entrega é até o próximo dia 31 de maio.

Não se pode confundir a entrega da DASN-SIMEI com a da declaração anual de imposto de renda de pessoa física (IRPF). São questões distintas.

No primeiro caso, o microempreendedor individual deverá informar o faturamento que a empresa teve no ano de 2022. Se não houve receita, mesmo assim precisa ser informado colocando R$ 0,00.

No segundo caso, trata-se da prestação de contas à Receita Federal de quanto o cidadão, na condição de pessoa física, recebeu no ano anterior com ganhos salariais, aposentadoria e pensão acima de dois salários-mínimos – R$ 2.640 atualmente –, aluguel e/ou venda de imóvel e automóvel, lucro obtido em empresa na qual é sócio ou proprietário, indenização trabalhista e/ou de caráter judicial etc.

A multa por atraso na entrega da declaração anual de faturamento do MEI é de R$ 50. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa terá uma redução de 50%, ficando em R$ 25.

A entrega da DASN-SIMEI deve ser feita no Portal do Empreendedor ( clique aqui ).

MEI com CNPJ baixado