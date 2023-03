O deputado Júlio Rocha durante discurso na Alerj - Divulgação

Guapimirim – O deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ) apresentou uma moção de repúdio contra a Enel, esta semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), devido à má prestação de serviço da empresa.

O motivo da indignação se deve às constantes queda e falta de energia em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mesmo sem razões aparentes como chuvas fortes na região, o que não é o caso, por exemplo.

De acordo com o parlamentar, que reside em Guapimirim, a falta de luz pode durar entre 48 e 72 horas.

“Em Guapimirim, verdadeiros absurdos aconteceram. O hospital, postos de saúde e o centro de imagem ficaram sem energia por 48 horas. O serviço de saúde que o Município presta a seus munícipes foi interrompido pela má prestação de serviço da Enel. Idosos, crianças, deficientes e a população foram afetados por irresponsabilidade de uma empresa que comete falhas graves seja no período com chuvas, seja no período sem chuva. Má prestação no serviço de energia elétrica virou marca registrada da Enel do Brasil.

Além disso, diversos bairros de Guapimirim ficaram até 72 horas sem energia elétrica. Como uma empresa que fornece um bem essencial a população, age com tanto descaso. Já não bastassem as tragédias naturais, que muitas vezes não são evitáveis, a Enel provoca uma tragédia constante na vida das pessoas”, criticou Júlio Rocha em trecho do documento ao qual O DIA teve acesso.

O hospital no qual o deputado Júlio Rocha (Agir-RJ) se refere é o Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal.

Problemas de falta de luz ocorreram em diversos pontos de Guapimirim, tanto nos bairros no entorno do Centro como Bananal e Caneca Fina como os mais distantes no Vale das Pedrinhas, Várzea Alegre e Vila Olímpia.

As críticas do parlamentar foram ácidas. Em outro trecho da moção de repúdio, ele criticou o atendimento feito pela empresa, a demora em solucionar queixas, a suposta cobrança indevida a consumidores, além de acusar a Enel de interferir ‘de forma negativa’ na rotina da população e que o fato de ser gerida por um grupo italiano homônimo não é garantia de qualidade de prestação de serviço.

Um dos problemas das quedas sucessivas de energia é que os aparelhos elétricos podem danificar. Para evitar mais transtornos, é importante desligar imediatamente os aparelhos e tirá-los da tomada tão logo que os picos de luz começarem. E isso inclui não carregar celulares nessas ocasiões.

Leia na íntegra a moção de repúdio:

Em conformidade com o art.102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere MOÇÃO DE REPÚDIO À MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL DO BRASIL S/A.

A ENEL do Brasil S/A, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, está presente em trinta e um países e cinco continentes, sendo controlada pelo grupo italiano de mesmo nome.

Num momento inicial, quem olha as referências da ENEL imagina que a empresa possui a expertise necessária para prestar um serviço de qualidade, ainda mais porque energia elétrica é bem essencial e o seu fornecimento à população deve ser feito de forma contínua, já que é importante para o regular funcionamento de diversos aspectos da vida humana. Sem energia elétrica não se vive no mundo moderno que habitamos.

No entanto, a Enel é conhecida pela população como uma empresa que presta um serviço de péssima qualidade, devido às falhas constantes no serviço de fornecimento de energia elétrica. Frequentes interrupções, quedas e picos de luz, demora demasiada na solução das reclamações, cobranças indevidas e péssimo atendimento a população são exemplos da má qualidade dos serviços prestados na área onde a Enel do Brasil está presente. A empresa demora a solucionar os problemas ocorridos, que lhe é reclamado pelos consumidores.

Pelo menos no Rio de Janeiro, estado membro do país Brasil, que está situado no Continente América, a empresa Enel é conhecida como aquela que impede o desenvolvimento do Estado, aquela que interfere na rotina da população de forma negativa.

Com as fortes chuvas, devido às quedas de árvores e galhos a situação que já era precária, ficou ainda pior. Diversos Municípios da Região Serrana tiveram em seus bairros os serviços de energia interrompidos, onde a Enel presta serviço.

Em Guapimirim, verdadeiros absurdos aconteceram. O Hospital, Postos de Saúde e o Centro de Imagem ficaram sem energia por 48 horas. O serviço de saúde que o Município presta a seus munícipes foi interrompido pela má prestação de serviço da Enel. Idosos, crianças, deficientes e a população foram afetados por irresponsabilidade de uma empresa que comete falhas graves seja no período com chuvas, seja no período sem chuva. Má prestação no serviço de energia elétrica virou marca registrada da Enel do Brasil.

Além disso, diversos bairros de Guapimirim ficaram até 72 horas sem energia elétrica. Como uma empresa que fornece um bem essencial a população, age com tanto descaso. Já não bastassem as tragédias naturais, que muitas vezes não são evitáveis, a Enel provoca uma tragédia constante na vida das pessoas.

Por estas razões, apresento a presente MOÇÃO DE REPÚDIO À MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ENEL DO BRASIL S/A.

Edifício Lúcio Costa, 27 de fevereiro de 2023.

DEPUTADO JÚLIO ROCHA

Líder do AGIR