Guapimirim já sediou outro torneio de equinos da raça manga-larga marchador - Divulgação

Guapimirim já sediou outro torneio de equinos da raça manga-larga marchadorDivulgação

Publicado 01/03/2023 21:47

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a 2ª edição da Copa de Marcha Oficial Terra do Dedo de Deus. Trata-se de um torneio de cavalos da raça manga-larga marchador. O evento ocorrerá a partir das 9h do próximo dia 18 de março (sábado), no Rancho Empório, situado na Estrada da Cotia s/n°, no bairro Cotia.

O torneio de equinos será promovido pela Associação dos Criadores de Cavalo Manga-larga Marchador do Estado do Rio de Janeiro (ACCMMMERJ), que tem mais de 300 associados.

Todos os animais que participam do citado campeonato são cadastrados na Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga-larga Marchador (ABCCMM). A entidade tem mais de 22 mil associados.

Na 2ª edição da Copa de Marcha Oficial da Terra do Dedo de Deus haverá espaço para a criançada poder se divertir, além de show ao vivo com Edinho dos Teclados a partir das 20h. Além disso, o público poderá apreciar o tradicional churrasco e outras iguarias gaúchas.

Os concursos de equinos dessa raça são considerados modalidades esportivas e estão previstos na Lei nº 13.873/2019, que considera esse tipo de campeonato “bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro”. A referida legislação reconhece como patrimônio cultural e artístico brasileiro o rodeio, a vaquejada e o laço.

Em agosto do ano passado, Guapimirim também sediou o 1º Poeirão, evento dedicado aos amantes de cavalo da raça mencionada.

Outras informações acerca do evento poderão ser obtidas por meio do telefone (21) 98183-3315.