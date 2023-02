Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA

Publicado 27/02/2023 15:33

Guapimirim – Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais J. S. R., foi preso preventivamente sob acusação de haver cometido estupro de vulnerável contra a filha. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), na última sexta-feira (24/2), em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados entre junho de 2021 e setembro de 2022, quando a vítima tinha entre 12 e 13 anos. Nesse período, a adolescente morava com o pai biológico. O nome dela será preservado em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que proíbe a identificação d menores de idade expostos a situações humilhantes, vexatórias e de risco.

O caso só foi descoberto em fevereiro deste ano, quando a menina decidiu contar para a mãe, que mora no município vizinho de Itaboraí, o que estava acontecendo. Ela enviou um vídeo por um aplicativo de mensagens relatando sentir vergonha pelo ocorrido.

Vale destacar que J. S. R. estava em liberdade condicional. Em 2015, ele assassinou o então namorado de uma ex-companheira em Itaboraí e foi sentenciado a 13 anos e 4 meses de cadeia.