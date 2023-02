A Praça da Emancipação, em Guapimirim, ficou pequena para tanta gente - Secom PMG - Divulgação

A Praça da Emancipação, em Guapimirim, ficou pequena para tanta genteSecom PMG - Divulgação

Publicado 22/02/2023 12:57

Guapimirim – O carnaval 2023 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deu um show de paz e alegria. E também de organização. Durante os cinco dias de festejos, de sexta-feira (17/2) até a madrugada dessa quarta-feira (22), não houve registro de ocorrência policial na 67ª DP (Guapimirim) decorrente de roubo ou furto no local de celebração, cujo ponto de concentração foi a Praça da Emancipação, no Centro.

Para que houvesse êxito, foi elaborado um forte esquema de segurança, mesmo para um município tão pequeno. Em parceria estratégica, mais de 200 agentes da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal atuaram na segurança, na abordagem de suspeitos e no enfrentamento à criminalidade e à violência.

Nas principais entradas da cidade, veículos considerados suspeitos eram abordados para que os agentes pudessem verificar se havia droga ou arma, por exemplo. Isso, inclusive com o uso de cão farejador.

No local de festividade e em pontos estratégicos do município, transeuntes eram revistados com detectores de metal. Foram apreendidas seis facas, duas giletes, simulacros de arma de fogo, vários destes associados a foliões fantasiados de policiais.

Além disso, seis ônibus não cadastrados com clóvis (bate-bolas) foram interceptados, revistados e tiveram de retornar aos seus locais de origem. Os veículos eram de bairros cariocas como Penha, Valqueire, entre outros.

O tema da edição do carnaval 2023 foi “Vem, que o nosso verde faz bem”, em alusão ao slogan adotada para a marca turística recém-lançada nessa cidade.

Vários artistas, bandas, DJs e blocos carnavalescos animaram os foliões nesses últimos dias. Houve também concurso de fantasia infantojuvenil, desfile de bloquinho para a criançada, matinê e muito mais.

E apesar das fortes chuvas em várias regiões do estado e do país, São Pedro deu uma forcinha e permitiu que os foliões se divertissem. Quase não choveu em Guapimirim nesses últimos dias.

Primeiro carnaval pós-pandemia

Esse foi o primeiro carnaval pós-pandemia de coronavírus (Sars-Cov-2) em Guapimirim. Com a queda nos registros de óbitos, por conta da vacinação em massa, foi possível ver a Praça da Emancipação, no Centro, novamente em ritmo de festa.

A celebração anterior tinha ocorrido em 2020, pouco antes de o Brasil registrar o primeiro caso de covid-19. O tema daquela edição foi “A natureza está aqui”.

Em 2021, o país e o mundo se viram forçados a adotar isolamento e distanciamento social, além de quarentena e usar máscaras para dificultar o contágio. Na época do carnaval, tinham poucas vacinas disponíveis para a população, o que impossibilitou qualquer comemoração em meio ao alarmante número de óbitos.

Em 2022, com grande parte da população imunizada com algumas doses, várias prefeituras pelo Brasil cogitaram a possibilidade de celebrar o carnaval, no entanto um novo aumento no número de infectados atrapalhou novamente os festejos. Na ocasião, a subida no quantitativo de contágios se deve principalmente aos descuidos e aglomerações durante o réveillon 2021-2022.